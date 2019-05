Giornata in Parlamento per gli studenti del “Mattei” di Fiorenzuola

Gli studenti dell’istituto Mattei di Fiorenzuola hanno visitato, oggi, il Parlamento. I 42 ragazzi e ragazzi del liceo scientifico, accompagnati dai docenti Danilo Testa, Stefano Costi e Amalia Strada, sono stati ricevuti dalla deputata della Lega, Elena Murelli, la quale ha spiegato le funzioni della Camera e dell’intero Parlamento. I ragazzi hanno assistito ai lavori dei deputati e sono rimasti entusiasti.

Murelli ha regalato ai giovani la Costituzione: «La Costituzione italiana è il regalo che i padri e le madri costituenti ci hanno lasciato in eredità. Le cose regalate dobbiamo conquistarle, farle diventare nostre. Oltre che in ricordo della visita a Montecitorio, mi auguro che possiate farne tesoro per il vostro futuro e per quello del nostro bel Paese».

«E’ stato un piacere – ha concluso Murelli – poter stare con i ragazzi e far toccare con mano le istituzioni. Il Parlamento è un luogo aperto, ma troppo spesso sconosciuto. L’auspicio è che quello che hanno visto e sentito oggi resti nel loro bagaglio culturale e serva a renderli consapevoli di cosa significhi essere cittadini. Spero che altre scuole piacentine in gita a Roma vogliano visitare la nostra istituzione».