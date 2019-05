A giugno scuola di nuoto per disabili alla Raffalda

Per tutto il mese di giugno è aperta la scuola nuoto Cip per disabili alla Piscina Raffalda in collaborazione con il Dream Team Nuoto.

Al martedì e al giovedì, dalle 14 alle 16, gli istruttori del Dream Team saranno a disposizione per qualsiasi livello di disabilità; la scuola prevede anche l’integrazione con nuotatori normodotati.

Le iscrizioni si raccolgono telefonicamente al numero 3464704355 o di persona direttamente in piscina negli orari delle lezioni.