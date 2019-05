Giulia Corsini d’argento negli Italiani di maratona di pattinaggio

Ottima medaglia d’argento per la pattinatrice piacentina Giulia Corsini ai Campionati Italiani di Maratona andati in scena a Noale domenica 19 maggio.

Il maltempo ha pesantemente condizionato lo svolgimento dei Campionati Italiani Pista, disputati sempre a Noale dal 15 al 18 maggio, dove la talentuosa Giulia, che milita nella storica società lombarda Asd Padernese di Paderno d’Adda (Lodi) ed è allenata da Eleonora Dallavalle, è riuscita a raccogliere “solo” una quarta piazza nella gara “10000 m a punti”.

A riscattare la parziale delusione per il mancato podio è arrivata questa bella medaglia d’argento, ottenuta sotto una pioggia battente, alle spalle della veneta Asia Libralesso, ma lasciandosi alle spalle atlete del calibro di Giorgia Valanzano, medagliata olimpica, e Laura Peveri dall’infinito palmares. Una crescita continua per la forte atleta piacentina che affronta il suo primo anno nella categoria juniores.

Nelle gare di Noale si è messa in luce un’altra giovanissima piacentina: la piccola Gaia Gostantini (12 anni), sempre in forza alla Asd Padernese, ha infatti affrontato i Campionati Italiani Pista ottenendo un ottimo 4° posto nella gara “3000 m eliminazione” pur essendo alla primissima esperienza in questa difficilissima tipologia di gara.