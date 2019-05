Gola Gola Festival, scuola di cocktail al Grande Albergo Roma

Il Gola Gola Food & People Festival, per la sua 3° edizione – dal 7 al 9 giugno 2019 – trasloca per la prima volta da Parma a Piacenza, palcoscenico di secolari tradizioni ed eccellenze culinarie in un territorio, quello della Food Valley, in cui il cibo rappresenta una filosofia di vita.

Saranno 3 giorni dedicati al buon cibo, alla cultura e al divertimento, tra le piazze del centro storico piacentino, in un vortice di eventi e degustazioni, prodotti tipici ed esperienze di gusto, laboratori per grandi e piccoli, incontri, musica e arte.

Fra gli eventi del programma ufficiale della nuova edizione anche la Scuola di Cocktail – il 7 e 8 giugno dalle 22 alle 23 nel loggiato del Gotico – a cura dei bartender del Grande Albergo Roma di INC Hotels Group. L’albergo, che gode di una vista privilegiata dal suo rooftop che si affaccia a 360° sul cuore della città, organizza anche un Aperitivo in Terrazza, in occasione della Notte dei Golosi, la notte bianca del Festival, che l’8 giugno vedrà la città animarsi di musica, spettacoli e negozi aperti in notturna.

Il Gola Gola Food & People Festival si svilupperà nelle zone più importanti di Piacenza. Al Portico del Gotico sarà allestito il Mercato Agricolo delle Specialità con i produttori locali, che prepareranno degustazioni di cibi abbinati ai vini della zona, e l’area show cooking con gli chef più rappresentativi del territorio.

La centrale Piazza Cavalli sarà il palco principale della manifestazione con incontri, interviste e conversazioni con personaggi noti, ma anche uno spazio per la musica, per celebrare il gusto con l’intrattenimento e con dj di tendenza che animeranno fino a tardi la serata del venerdì e la Notte bianca dei Golosi il sabato. Piazzale Plebiscito diventerà un ampio ristorante a cielo aperto per rappresentare al meglio “il cibo di strada” con i food truck. Piazza Duomo ospiterà laboratori per bambini, per far conoscere la storia dell’enogastronomia e le sane usanze a tavola nel rispetto della natura e dell’ambiente.

Per vivere tutti gli eventi del Gola Gola Food & People Festival di Piacenza, il Grande Albergo Roma, hotel pet friendly, propone tariffe vantaggiose, a partire da 60 euro a persona incluso un drink all’Aperitivo in Terrazza durante la Notte dei Golosi, accesso gratuito alla SPA, camera doppia e colazione panoramica a base di prodotti del territorio.