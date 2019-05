Golden Basket, iniziano con una vittoria i playoff per il Dream Team

Dopo le vittorie nei due incontri finali della stagione su Enjoy Shark e Treviglio (a fondo pagina i tabellini) e il primo posto in classifica a pari merito con Magico Basket, la squadra piacentina del Dream Team guidata da Stefano Rossi ha iniziato con una vittoria i playoff del Campionato Golden Basket Cremona.

Al palazzetto di San Lazzaro, gentilmente concesso da Assigeco, la squadra guidata da Stefano Rossi ha incontrato la quarta classificata, le Cince di Crema. Una partita ostica per il Dream contro la squadra forse più completa a livello di organico di tutto il campionato.

La gara è tirata tirata già nel primo quarto parziale, chiuso 21-19 per i piacentini; nel secondo e terzo quarto 12-19 e 21-19 per le Cince; nell’ultimo quarto esce il team di Piacenza con 24-12 e si aggiudica la gara per 78-69.

ASD SPECIAL DREAM TEAM: ROSSI 2 SARTORI RICCIARDI GAZZOLA 6 KONE 6 YEBOHA 5 TRAMONTI STRINGILE 15 MARANGON 9 BOSELLI 24 FONTANA 6 SERIGNE 5

ALL. ROSSI-MARANGON

LE CINCE CREMA: PATANIA 6 PETROVIC 14 BOMBELLI 2 SERANGELI 10 FERRARI BONIZZONI 4 SCANDELLI 14 CISARRI 2 SIMEONE 2 ANDREOLI 2 NDOYE 5 BASSI 9

ALL. RICCI

– – – – – –

SHARKS ENJOY — DREAM TEAM 56 – 76

ENJOY SHARK: POCHINTESTA D. – FANTASIA F.(8) – VANELLI F.(10) – ORNAGO J.(9) – GALLI L. – FRAGORI A. – ZANINI M.(4) – MANDELLI L.(6) – FRIGERIO M.(8) – SFREGOLA G.(3) – CAPELLI M.(8)

Allenatore: Sgarra S. Dirigente: Capelli A.

DREAMTEAM: YEBOHA D.(10) – GAZZOLA T.(4) – ROSSI L.(8) – KONE K.(4) – FONTANA M.(2) –

VERONESI A.(27) – RICCIARDI A. – NAPOLITANO G.(6) – STRINGILE M.(10) – VITELMI F.(4) – TRAMONTI – BONACINA S.(1)

Allenatore: Rossi S. — Dirigente: Mirti M.

DREAM TEAM – TREVIGLIO FiliFà 98 – 26

DREAMTEAM : YEBOHA D.(12) – GAZZOLA T.(6) – ROSSI L.(12) — KONE K.(2) — FONTANA M.(2) – VERONESI A.(18) – RICCIARDI A.(4) – NAPOLITANO G.(4) – VITELMI F.(6) – BONACINA S.(10) – SARTORI C.(14) – ROTATORE A.(2) – BEN BELGACIEM A.(6)

Allenatore: Rossi S. — Dirigente : Sartori L.

TREVIGLIO FiliFà: CARMINATI M.(9) – BELLAZZI C.(8) – RIZZI D.(5) – MARTONI D. – VIGANO’ C.(2) – SAMBUCO M. – PETROLINI M. – DELBINI G.(2)

Allenatore: Martoni D.

Classifica finale campionato



Dream Team e Magico basket p. 31

Enjoy Shark p. 29

Le Cince p.28

Sgangherati p. 25

Insuoerabili e Le Nutrie p. 23

Galletti Feroci p.18

Los Diablos p. 17

Gli Angels p.15

Treviglio Filifà p.14

Strinati Baskin p. 10