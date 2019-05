Grandine e pioggia, la conta dei danni: in Valtidone colpiti vigneti e strade

Non solo problemi alla viabilità, con strade allagate e chiuse al traffico, ma anche danni alle colture e ai vigneti a causa di violenti grandinate.

Il giorno dopo i temporali che si sono abbattuti nel territorio piacentino nel pomeriggio del 28 maggio, nei Comuni più colpiti si inizia a fare la conta dei danni.

Come segnalato da Coldiretti Piacenza e confermato dal sindaco di Ziano, Manuel Ghilardelli, particolarmente in sofferenza l’area della Val Tidone.

“La grandine ha provocato ingenti danni ai vigneti in particolare nella frazioni della parte alta della vallata, come Cesura, Albareto e Montalbo” – spiega il primo cittadino di Ziano.

“Nelle aree più a valle il problema è stata invece l’esondazione dai canali, che ha provocato deterioramenti alla banchina delle strade – aggiunge – In paese a Ziano si sono verificati poi dei problemi alle fognature e gli edifici appena rinnovati del campo sportivo hanno subito diversi danni”.

“Stiamo ancora facendo una valutazione complessiva della situazione – fa sapere – una volta tracciato il bilancio complessivo ci rivolgeremo alla Protezione Civile per i risarcimenti”.

ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE – Nonostante il previsto miglioramento delle condizioni meteo, per tutta la giornata di giovedì 30 maggio la Protezione Civile Emilia Romagna ha emesso anche per la nostra provincia un’ allerta gialla per criticità idraulica ed idrogeologica. Attenzione massima quindi su frane e piene dei fiumi.

DOPO LE PIOGGE DA GIOVEDI’ TORNA IL SERENO – Dopo l’inizio settimana segnato da forti piogge ed alluvioni, che hanno causato anche allagamenti in diverse zone della provincia, a Piacenza nei prossimi giorni è atteso un miglioramento delle condizioni meteo.

A partire dalla mattinata di giovedì 30 maggio, la nuvolosità dovrebbe infatti attenuarsi con il trascorrere della giornata, e lasciare quindi spazio al sereno.

Le temperature si attesteranno tra i 7 °C sui rilievi e 12 °C in pianura, mentre le massime pomeridiane saranno comprese tra 16 °C sui rilievi e 24 °C in pianura.

Sereno o poco nuvoloso anche nella giornata di venerdì 31 maggio, con temperature minime del mattino comprese tra 9 °C sui rilievi e 14 °C in pianura e massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 25 °C in pianura.