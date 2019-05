Inizia il giugno goloso di Coldiretti. Ecco gli appuntamenti

Week-end ricco di iniziative per Coldiretti Piacenza, protagonista sul territorio con il tradizionale trofeo di golf Terranostra-Campagna Amica che si terrà sabato primo giugno al Club di Croara e con la partecipazione – domenica 2 giugno – a “Chef to Chef” a Borgonovo.

Sabato primo giugno sarà una giornata importante anche per la Coldiretti di Lugagnano, protagonista dell’evento “Un Paese che canta” organizzato dal Coro Montegiogo con gli alunni delle scuole alle 21 davanti al palazzo comunale. Al termine dell’esibizione è previsto un rinfresco con prodotti di Campagna Amica. Sempre nella serata del primo giugno, l’agriturismo “Cascina Moffelona” parteciperà alla “Notte d’Estate” di Gragnano.

Nel fine settimana che va dal 7 al 9 giugno è in programma un altro grande appuntamento al quale Coldiretti Piacenza non mancherà, vale a dire l’edizione 2019 del “Gola Gola Festival”. Per la prima volta la manifestazione si svolgerà a Piacenza e in piazzetta Mercanti – a pochi passi da piazza Cavalli – saranno presenti le aziende di Campagna Amica con i loro prodotti e gli agriturismi di Terranostra. Molte le iniziative istituzionali e di intrattenimento previste per tutta la durata della manifestazione.