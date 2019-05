Irene Pivetti a Fiorenzuola e Piacenza “Vogliamo riprenderci l’Europa”

“Vogliamo riprenderci l’Europa”. Con queste parole si è presentata a Fiorenzuola D’Arda e Piacenza l’ex presidente della Camera Irene Pivetti, candidata eccellente di Forza Italia alle elezioni europee ormai alle porte, nella mattinata di oggi 24 maggio 2019.

Insieme a Giuseppe Papa, Vicesindaco di Monticelli d’Ongina e in corsa con lei nelle file di Forza Italia per l’elezione al Parlamento europeo nella medesima circoscrizione, hanno ribadito l’importanza di votare alle consultazioni europee per il partito che rappresentano al fine di poter far crescere quell’Italia operosa e laboriosa di cui si sentono espressione e che hanno deciso di voler rappresentare a Bruxelles, se l’elettorato accorderà loro fiducia.

“L’Italia deve contare di più in Europa – ha affermato Pivetti – perché l’Italia è uno degli Stati fondatori di questa Europa e noi non ci arrendiamo a questa Europa dal volto arcigno”. Ma per fare questo secondo la Pivetti e Papa l’unica ricetta possibile è quella di rafforzare il Centro del Parlamento Europea ed in particolare rafforzare il Partito Popolare Europeo in cui Forza Italia appunto si incardina ed è espressione.

“Per questo domenica 26 maggio sarà importante votare Forza Italia” – concludono insieme, al termine di questa impegnativa ma stimolante campagna elettorale i due eurocandidati forzisti.