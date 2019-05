Kosmo Pallanuoto, finale di stagione amaro per Under 17 e 15

Kosmo Trs pallanuoto Piacenza, i risultati delle squadre Under 17 e Under 15

UNDER 17 – Si interrompe ai quarti di finale la splendida cavalcata della squadra Under 17 della Kosmo che esce sconfitta, ad opera della Pallanuoto Bergamo, dalla piscina dell’Italcementi.

I piacentini sentono un po’ troppo l’appuntamento ed entrano in acqua contratti concedendo un tempo e mezzo ai padroni di casa. Ne approfittano gli orobici e prima in controfuga, poi sfruttando due volte la superiorità numerica, segnano tre volte con Filippelli portandosi sul 3 a 0 alla fine del primo tempo.

Prima metà del secondo tempo sulla stessa falsa riga del primo quarto, Bosi si oppone un paio di volte ma deve capitolare sulla conclusione di Minali con l’uomo in più. Prova a reagire la Kosmo ma Cavagna si supera su Dodici. Nuova superiorità numerica per Bergamo e questa volta è Crippa a battere l’estremo piacentino. Siamo nel corso del quarto minuto quando Dodici, ben imbeccato da Rossetti, schiaccia in rete il gol del 5 a 1.

Sul capovolgimento di fronte è ancora Crippa ad andare a segno con la Kosmo in inferiorità numerica. Ma la squadra di mister Vadym cresce nel gioco e nella determinazione, conquista la superiorità numerica, fa girare lungamente la palla fino a liberare Silva che da posto quattro scarica un tiro imparabile alle spalle di Cavagna, 6 a 2. A due minuti dalla fine della frazione azione in fotocopia con l’uomo in più ed è ancora Silva ad andare in gol. Prima della fine del tempo nuova superiorità Kosmo e Dodici finalizza in gol dai due metri.

Si va al cambio campo sul 6 a 4. Inizia il terzo tempo e dopo alterni attacchi senza esito, al secondo minuto, la Kosmo conquista un tiro di rigore. Dai cinque metri capitan Rossetti non tradisce emozione e segna il 6 a 5. I piacentini ci credono e cercano il gol del pareggio senza trovarlo, mentre Bergamo, prima della fine del terzo parziale, riesce a trovare il 7 a 5 con Crippa. Gol che psicologicamente pesa come un macigno sulla formazione ospite. Nel quarto tempo la Kosmo tenta il tutto per tutto ma le sue conclusioni si infrangono sul muro eretto da Cavagna.

I bergamaschi sono più cinici e riescono ad andare a segno due volte, prima con Filippelli e poi con Lauriola, chiudendo così la partita e qualificandosi per le semifinali. Onore alla Kosmo che esce a testa alta da una partita combattuta ed avvincente.

PN BERGAMO – KOSMO TRS = 9 – 5 (3-0/3-4/1-1/2-0)

PN BERGAMO: Cavagna, Crippa 3, Minali 1, Giasini, Redaelli, Lauriola 1, Angeli, Miccichè, Sala, Manzoni, Filippelli 4. Cereda, Moretti. All. Lanza

KOSMO TRS: Bosi, Fox, Farina L., Rossetti 1, Farina P., Silva 2, Mantovani, Migliari, Barilati, Campolunghi, Dodici 2. All. Rojdestvenskiy

UNDER 15 – L’ultima partita di campionato si conclude con una sconfitta per la squadra Under 15 che deve così cedere la seconda posizione a Vigevano ed accontentarsi della terza piazza. Nel girone di ritorno i portacolori piacentini hanno via via perso la brillantezza che li aveva caratterizzati nella prima parte della stagione e anche al Palablu di Travagliato si è confermato il trend delle ultime partite.

Nel primo tempo, dopo una lunga fase in cui le due squadre non riescono a concretizzare gli attacchi, è il Gam Team a portarsi in vantaggio con una bella conclusione di Serioli. I tentativi della Kosmo di pareggiare rimangono sterili e, proprio sulla sirena, è Pezzotti a segnare il 2 a 0 con un gran tiro.

Nel secondo tempo la Kosmo reagisce, bella fuga di Farina che insacca il 2 a 1. Un minuto dopo è Barilati che, ben liberato in superiorità numerica, scarica una conclusione imprendibile alle spalle di Belotti. Passano 20′ ed è ancora Farina a realizzare portando la Kosmo in vantaggio 2 a 3.

Prima della fine del tempo i padroni di casa ritornano in parità con il gol di Musatti. Terzo tempo senza gol, le occasioni non mancano ma Bosi e Belotti sono insuperabili. Inizia il quarto tempo e i bresciani, sfruttando un passaggio a vuoto degli ospiti, segnano tre volte in poco più di un minuto con Bianchetti (2) e Pezzotti, mettendo a segno il break decisivo. A 1’ e 20” dal termine segna ancora Bianchetti, mettendo la parola fine alla contesa.

GAM TEAM – KOSMO TRS = 7 – 3 (2-0/1-3/0-0/4-0)

GAM TEAM: Belotti, Bianchetti G., Inverardi, Belometti, Serioli 1, Bianchetti M. 3, Schivardi, Musatti 1, Zuelli, Zambelli, Pezzotti 2, Fusari, Di Gaspare. All. Subri

KOSMO TRS: Bosi, Maffi, Savi, Farina 2, Rossi L., Bellani, Migliari, Rossi, Barilati 1, Bertuzzi, Beghi, Cantarelli, Zermani, Prati. All. Rojdestvenskiy