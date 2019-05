Dagli studenti di infermieristica una marcia per acquistare materiale didattico

Domenica 26 maggio, su iniziativa degli studenti del Corso di studio in Infermieristica dell’Università degli Studi di Parma (Sede di Piacenza), si svolgerà la prima edizione della “Marcia in forma…zione“.

Si parte dal Collegio Morigi di Piacenza (via Taverna 37), dalle ore 7 e 30 alle 9, con la possibilità di scegliere tra quattro diversi percorsi, di 3, 7, 10 e 20 chilometri. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale didattico utilizzato nei laboratori tecnico pratici svolti dagli infermieri nei loro corsi di studio.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con GM Alta Valnure. Sono previsti gustosi cesti alimentari come premi per i gruppi più numerosi. Il percorso prevede anche di attraversare il Po in barca.