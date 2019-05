La sfida nella moda di due giovani piacentine “I nostri abiti per una donna cosmopolita e dinamica”

Passeggiando tra le vie di Piacenza ci si può imbattere di tanto in tanto spazi artistici e colorati. E’ il caso della boutique di Maria Francesca Milani in via Garibaldi: passando è impossibile non notarne i colori già dalla vetrina.

Un’attività nata nel 2015 con Milani, oggi 28enne, affiancata dall’agosto 2018 dall’amica Chiara Lombi di 23 anni. Due ragazze piacentine con in comune il percorso di studi e la città di origine, città in cui credono e nella quale vorrebbero proiettare le loro ambizioni: obiettivo dar vita a un’azienda tutta al femminile che includa l’intero processo creativo, dalla produzione alla distribuzione.

Linee semplici, colori forti e senza volume, sono queste le direttrici che vengono seguite per i disegni delle creazioni di “MFM”. Abiti pensati per una donna cosmopolita e dinamica, libera di muoversi in velocità all’interno della città. “La donna che rappresenta il nostro brand – spiega Maria Francesca – è una donna sensuale che però esprime una forte personalità e non vuole rinunciare alla propria femminilità”.

La stilista descrive lo stile della collezione urban casual e sport couture, “E’ come se lo sport si dovesse appropriare dei colori della moda e la moda dovesse rubare le forme dello sport”. Praticità ed eleganza quindi per la donna di MFM, che vive la città portando sugli abiti una palette di colori esuberante e unica; la stilista infatti disegna personalmente le artistiche stampe che vengono poi riprodotte sulle stoffe.

“Vogliamo far sentire unica la donna che indossa i nostri abiti – sottolinea la stilista -, si tratta infatti di pezzi unici e capi limited editition, prodotti con colori e stampe diverse. L’obiettivo è di inserirsi fra i competitors di alta qualità dei grandi brand, producendo collezioni di “lusso contemporaneo”.

“Il nostro è un brand indipendente, vogliamo discostarci dal concetto di moda tradizionalista basato su sfilate, eventi di presentazione e campagne di vendita lunghe, puntando su una comunicazione più dinamica come quella possibile attraverso i social”.