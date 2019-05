La Zeca Vap supera la Bibbianese e conquista l’ultima fase dei playoff promozione

Un’altra battaglia dopo quella della scorsa settimana, un’altra vittoria per le ragazze della ZECA Volley Academy Piacenza che superano la Bibbianese in Gara 2 dei playoff di Prima Divisione ed approdano alla fase successiva che sarà decisiva per giocarsi la promozione in serie D.

Coach Carbonetti schiera Bianchini e Soda in diagonale, Gilioli e Galibardi di banda, Boiocchi e Nappa al centro con Maestri libero. Assenti Doro e Giarrusso. L’inizio del primo set è favorevole alle reggiane che, sostenute da un’ottima difesa ed un buon muro, rendono la vita difficile alle attaccanti della Academy. La VAP però non molla e, trascinata da una Nappa in grande serata, riesce ad aggiudicarsi il primo set per 25-21.

Nel secondo parziale le ospiti riescono sempre a mantenere un buon break di vantaggio e stavolta le biancoverdi, nonostante i buoni ingressi di Chiroli e Rabija, non riescono ad imporsi subendo il gioco avversario con la Bibbianese che fissano il punteggio sul 23-25.

Il terzo set è all’insegna dell’equilibrio ma nella seconda parte del parziale, dopo aver guadagnato ben sette punti di vantaggio (17-10), la VAP ha un calo di concentrazione che consente alle avversarie di recuperare e portarsi sul 20-18. Sono Gilioli (autrice di ben 8 punti nel parziale), Galibardi e Pighi (autrice di un buon turno in battuta) a trascinare la VAP alla vittoria per 25-21.

Nel quarto set le esperte avversarie mettono in campo grande determinazione, tenendo vivi tutti i palloni; nonostante il buon gioco espresso dalle biancoverdi, mettere a terra la palla è molto difficile. Si va al tie break. Ancora una volta, nel quinto set la VAP dimostra coraggio e determinazione: le ragazze di coach Carbonetti impongono il gioco distaccando le reggiane e guadagnando la meritata vittoria per 15-8. Tre attaccanti in doppia cifra: Gilioli con 16 punti, Galibardi con 14 e Nappa con 13.

Per aspettare il nome della prossima avversaria delle giovani della Academy bisognerà aspettare sabato 25 maggio: se Energy Volley Parma batterà nuovamente Around Volley Team (Calisese, Forlì-Cesena) saranno proprio le romagnole a sfidare la VAP il primo giugno.

ZECA VAP 2003 – POLISPORTIVA BIBBIANESE 3-2

(25-21, 23-25, 25-21, 22-25, 15-8)

ZECA VAP 2003: Bianchini, Boiocchi 4, Chiroli, Galibardi 14, Gazzola, Gilioli 16, Giovannacci, Maestri (L), Nappa 13, Pighi 1, Rabija 9, Soda 5. All. Carbonetti