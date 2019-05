L’Elephant Rugby Gossolengo è promosso in C1

Gli Elefanti di Gossolengo approdano nella serie C1 del rugby. Un altro team tiene così alta la tradizione piacentina della palla ovale.

Come una meteora, la squadra del Presidente Gianpaolo Zilocchi, ha attraversato la C2 e nella finale dei play-off ha liquidato anche il Delebio Rugby (Sondrio) per 29-17 arrivando alla serie superiore.

La gioia del Presidente, attorniato dagli atleti in festa per la vittoria del campionato è enorme: “E’ la prima volta che arriviamo in C1. Una bella soddisfazione, se pensiamo che ci siamo iscritti solo quest’anno alla C2 vincendo subito. Ringrazio i ragazzi che hanno dimostrato la passione per il gioco e che sono stati ben guidati dai due allenatori. La società ha dimostrato una grande crescita sul piano sportivo e per il 2020 ci sono tanti progetti in cantiere: è prevista la ristrutturazione della sede, in collaborazione con l’amministrazione e metteremo le basi per eventuali campionati maggiori”.

Fondamentale il ruolo dei coach, Pietro Pedrini e Loris Dameli, che hanno preparato e caricato gli “Elefanti” al punto giusto, tanto che la prima frazione si è chiusa sul 29-0 per i piacentini. Nella ripresa c’è stato il ritorno del Delebio Rugby, che ha segnato 17 punti, ma i piacentini hanno resistito vincendo la partita davanti a circa 200 tifosi entusiasti che li hanno festeggiati.