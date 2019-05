“L’impresa riformista”, lunedì ospite a Confindustria Antonio Calabrò

Lunedì 10 giugno prossimo alle ore 17 nella sala convegni di Confindustria Piacenza sarà ospite Antonio Calabrò, autore del libro “L’impresa riformista: lavoro innovazione, benessere, inclusione”.

“E’ un libro molto interessante – presenta l’incontro Confindustria – che parla di noi e delle nostre imprese, del ruolo che stiamo svolgendo in un momento molto particolare, nel quale troppo spesso si preferisce cavalcare l’ansia invece di diffondere fiducia. Nonostante le difficoltà, nelle nostre fabbriche stiamo costruendo il futuro in una prospettiva nuova, per garantire lavoro, innovazione, benessere ed inclusione”.

“Il libro analizza le imprese in un contesto di profondo cambiamento per l’avvento delle trasformazioni digitali e verifica il loro ruolo sociale che va oltre l’orizzonte del fare profitti e lega l’impegno su un sistema di valori d’innovazione positiva, di attenzione ambientale, solidarietà, responsabilità sociale”.

Antonio Calabrò è vicepresidente di Assolombarda e Direttore della Fondazione Pirelli. E’ giornalista e scrittore. Insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

IL PROGRAMMA

Introduce – Alberto ROTA – Presidente di Confindustria Piacenza

interviene l’autore Antonio CALABRO’ – Vicepresidente Assolombarda e Direttore Fondazione Pirelli

modera Pietro VISCONTI – Direttore del quotidiano “Libertà”