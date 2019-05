L’U15 femminile del Piace trionfa al “Città di Marano”

Importante affermazione per la formazione Under 15 femminile del Piacenza Calcio, la quale si è aggiudicata il torneo “Città di Marano” al termine di un combattuto quadrangolare in cui le giovani biancorosse hanno affrontato Carpi, Sporting Chiozza e Terre di Castelli.

Questi i risultati:

Piacenza – Carpi 2 – 2

Piacenza – Sporting Chiozza 3 – 0

Piacenza – Terre di Castelli 2 – 0