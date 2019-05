Lucia Fontana ancora alla guida di Castello “Ci impegneremo per la felicità dei cittadini”

Lucia Fontana della lista “Castello nel cuore” – appoggiata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – riconfermata alla guida di Castel San Giovanni.

I risultati definitivi vedono dunque la Fontana vincente con il 55,75% delle preferenze. A seguire Carlo Capelli della lista “Insieme per Castello” che raggiunge il 35,67%, mentre l’altro candidato, Aldo Bersani di “Castel San Giovanni Insieme”, ha chiuso con l’8,58%

Un risultato che era nell’aria, considerato anche l’andamento delle Europee che avevano visto a Castello trionfare la Lega con circa il 50% delle preferenze.

“Ringrazio la mia città – ha commentato Fontana visibilmente emozionata all’esterno dell’info point elettorale della lista – ho percepito un grande affetto da parte della mia comunità. In questi cinque anni passati, io e la mia amministrazione ci siamo impegnati per rendere più bella Castel San Giovanni e rendere fruibile al meglio la città e i servizi al cittadino. Un lavoro di squadra che è stato premiato”.

“Ci sono tante cose da fare – ha aggiunto – convinti di essere e di vivere in una bella realtà che ha tante opportunità da valorizzare”.

Ci impegneremo per dare maggior impulso alla felicità dei cittadini: vorremmo quasi quasi istituire un assessorato alla felicità”.

“Mi rivolgo anche a chi non ci ha votato, spero che possano ricredersi e valutare in modo positivo il nostro operato: siamo qui per lavorare al servizio della collettività”.

Fontana ha poi voluto evidenziare il ruolo dei tanti giovani impegnati al suo fianco nella campagna elettorale. “Questa è una vittoria in cui i giovani hanno contato tantissimo – ha sottolineato – si sono prodigati molto, e io e il mio staff li abbiamo voluti, per il loro linguaggio, i loro bisogni e il loro entusiasmo che ci arricchisce”.

“Abbiamo la certezza siano straordinari – ha concluso – perché portano uno scambio generazionale per il bene della nostra città”.