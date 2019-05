A Lugagnano giornata di formazione per oltre cento giovani

E’ previsto per mercoledì 22 maggio a partire dalle ore 18 nell’Oratorio Don Bosco di Lugagnano Val d’Arda (Piacenza), un importante evento formativo promosso dalla Cooperativa sociale L’Arco in collaborazione con le Suore FMA, rivolto a tutti i ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni che quest’anno si sono resi disponibili a offrire un po’ del loro tempo di vacanza a favore dei più piccoli, a titolo gratuito.

Si tratta di giovani che frequentano centri educativi e di aggregazione che L’Arco gestisce in provincia per conto di Unioni o Comuni e in collaborazione con parrocchie, i quali per l’estate sono coinvolti nei centri estivi, come animatori di supporto agli educatori professionali.

Sono oltre un centinaio e arriveranno da Carpaneto Piacentino, Gropparello, Morfasso e Roveleto di Cadeo per unirsi ai ragazzi di Lugagnano e partecipare a una giornata di formazione che ha l’obiettivo fornire loro strumenti e competenze.

L’iniziativa formativa è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: paola.bersani@arcopiacenza.it, www.arcopiacenza.it.

Il programma della giornata:

17.45 – ritrovo e accoglienza

18.00 – incontro con Enrico Carosio, formatore e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università degli Studi di Perugia

19.45 – intervento di Suor Fiorella e don Marco

20.00 – pizzata

21.00 – ripresa lavori

22.00 – saluti.