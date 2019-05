Mercanti di Qualità e “Acque, farine e vini in fermento” a Borgonovo

Domenica 2 giugno una quarantina di banchi dei Mercanti di Qualità faranno tappa a Borgonovo Val Tidone (Piacenza), per una giornata all’insegna dello shopping di qualità e del divertimento.

I clienti potranno trovare banchi di abbigliamento, fiori, accessori, enogastronomia, casalinghi e tanto altro dalle 8 del mattino sino alle 19 della sera. Saranno presenti anche banchi con street food.

In concomitanza con il Mercato di Qualità ci sarà la terza edizione dell’importante evento “Festa Mercato – Acque, farine e vini in fermento”, organizzato dall’Associazione Chef to Chef – Emilia Romagna Cuochi, che vedrà tantissimi eventi susseguirsi nel corso della giornata: alle 10.30 apertura degli stand con gli chef, alle 11 il concorso “Pane da Salame”, alle 16 la lettura della Fiaba di Pollicino e sempre alle 16 il Convegno “Acque e Farine”, alle 17.30 merenda per tutti insieme a Max Mariola che preparerà dei deliziosi panini e alle 18.30 si concluderà con la musica in piazza insieme ai “Il Diavolo e l’Acqua Santa”.

L’iniziativa dei Mercanti di Qualità è organizzata in collaborazione con il Comune di Borgonovo, Unione Commercianti Piacenza e FIVA Piacenza (Federazione Italiana Venditori Ambulanti).