Mercatone Uno, clienti con anticipi bloccati, Adiconsum “Pronti a fornire assistenza”

Shernon Holding, la società che gestisce il marchio Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Così, dalla sera alla mattina, anche i lavoratori di Rottofreno (Piacenza) si sono ritrovati senza lavoro, increduli di fronte alle serrande chiuse nel presidio di domenica mattina; proprio lì hanno incontrato anche alcuni clienti, che avevano versato anticipi per acquisti effettuati solo poche ore prima.

“I dipendenti – denuncia la Fisascat Cisl – sono venuti a conoscenza del fallimento nella notte tramite i social network”. “E’ esattamente lo stesso per i clienti – spiegano gli operatori Adiconsum di Piacenza, che stanno già raccogliendo segnalazioni -, ci si chiede come sia possibile dare indicazioni affinché il cliente corrisponda denaro per merce che evidentemente non potrà ritirare come promessogli”.

“Shernon Holding, la società che gestisce il marchio Mercatone Uno, – proseguono – è stata dichiarata fallita venerdì 24, possibile che nessuno dei dirigenti centrali non abbia pensato a cosa stava accadendo nei punti vendita e cosa avrebbe comportato nei giorni successivi?” Su questo quesito stanno lavorando i consulenti legali dell’associazione di consumatori costituita presso la Cisl che ha sede a Piacenza all’incrocio tra via Pietro Cella e via Malchioda.

“In generale si tratta di persone che avevano un acquisto in ordinazione e che avevano pagato acconto e che ritengono di essere stati danneggiati dal comportamento della proprietà. A loro, annuncia la sede piacentina di Adiconsum, siamo pronti a fornire assistenza, contattandoci o per telefono all’ 0523.752745 o via mail: adiconsum.piacenza@email.it”.