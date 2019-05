Moto fuori strada a Ponte Organasco, interviene l’elisoccorso

Incidente per un centauro lungo la Statale 45 nella mattinata del 31 maggio.

E’ accaduto a Ponte Organasco in provincia di Piacenza. Pare che il motociclista abbia perso il controllo della sua due ruote, uscita di strada in un tratto tortuoso e finita contro un muretto. Non vi sarebbero altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza del Pronto Soccorso di Bobbio; è stato deciso anche l’invio dell’eliambulanza del 118 che ha caricato il ferito, trasportato all’ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni dell’uomo sono serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Dei rilievi si occupano i carabinieri.