Sciopero nazionale e manifestazione oggi, 31 maggio, a Roma per i lavoratori dei settori delle pulizie e dei servizi integrati/multiservizi.

Oltre 600mila lavoratori si fermano per lo stop indetto dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti. L’obiettivo è chiedere “un salario dignitoso, diritti e tutele contro la precarietà e lo sfruttamento e interventi legislativi sugli appalti, che garantiscano regole certe, trasparenza, legalità e servizi di qualità”.

I lavoratori, fra cui una delegazione piacentina (nelle foto), si ritrovano in piazza Bocca della Verità anche per reclamare il “rinnovo del contratto nazionale, scaduto ormai da oltre 72 mesi”, e per chiedere innanzitutto “di essere considerati per l’importante lavoro” che svolgono.

Si tratta – affermano i sindacati – di quei lavoratori “che nessuno vede e pochi considerano, che permettono tutti i giorni a tutti i cittadini di utilizzare ospedali, scuole, tribunali, uffici, banche, poste, caserme, svolgendo servizi essenziali che permettono il funzionamento e il decoro di tali attività”