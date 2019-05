Tra musica, fotografia e buon cibo ecco la Notte d’estate di Gragnano

Quarta edizione di Notte d’Estate, manifestazione che vede coinvolti i commercianti di Gragnano nella chiusura di via Roma, la provinciale che attraversa il comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza).

Sabato 1 giugno negozi aperti fino alle 24, musica dal vivo, ristorazione lungo la strada, mostra fotografica, esposizione di quadri, spettacoli e tutto quanto necessario per far rivivere il centro del paese che si è sviluppato lungo la strada provinciale.

Per una serata via Roma sarà vissuta come una piazza, luogo di incontro e socializzazione e riscoperta di quanto il paese può offrire, non solo dal punto di vista commerciale. A questa manifestazione, oltre ai commercianti del paese, partecipano anche altre associazioni come ad esempio Orzorock per quanto riguarda la musica, il circolo fotografico Le Spighe che ha allestito la mostra, le associazioni locali come Proloco, Anspi Casaliggio, Anspi Gragnanino, Polisportiva Campremoldo Sopra e Gruppo GS Costa per quanto riguarda l’uso delle attrezzature e supporto all’organizzazione del comitato commercianti,una privata cittadina che allestito l’esposizione di quadri, associazioni locali di volontariato, oltre al supporto di Unione Commercianti di Piacenza.

“Questa – spiegano gli organizzatori – è una festa dove collaborano tutte le realtà, il cui unico scopo è far conoscere ciò che Gragnano è in grado di offrire: le persone che rappresentano l’anima e il cuore vero del paese, con le loro storie e le loro capacità commerciali e non”.

La strada verrà chiusa alle 17 per consentire l’allestimento, alle 18 presso la piazza della chiesa si inaugura la festa con la presenza delle autorità e l’esibizione delle giovanissimi atlete della società La Palestrina che si esibiranno in un saggio di ginnastica e danza, alle 18.30 ci sarà la sfilata canina presso piazza della pace con ricchi premi forniti dai commercianti del territorio, giochi e attrazioni per bambini lungo tutta la provinciale, trampolieri che faranno il loro spettacolo itinerante lungo via Roma.