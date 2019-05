Musica e solidarietà, concerto di Fiordaliso e Marco Rancati in carcere

Su iniziativa dell’Associazione ‘Oltre il Muro’, da anni attiva nel penitenziario cittadino, la Casa Circondariale Le Novate di Piacenza ospiterà, martedì 28 maggio alle 16, il concerto dei cantanti piacentini Fiordaliso e Marco Rancati.

Lo spettacolo sarà rivolto a circa ottanta detenuti e vedrà la partecipazione delle diverse realtà, che collaborano con la Direzione nella progettazione e conduzione delle attività del trattamento.

“Si tratta – evidenziano dalla direzione della casa circondariale – di un ulteriore e significativo evento volto allo sviluppo di sinergie tra il carcere e la sua città”.

Fiordaliso e Rancati non sono nuovi a iniziative di solidarietà: hanno di recente collaborato per il brano “Saprai”, scritto da Roby Facchinetti e riarrangiato per l’occasione, nell’ambito di un progetto a sostegno della Casa di Iris per i quali i due artisti hanno ricevuto il premio della Bontà.