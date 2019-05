Nasce Edilconf, la sezione “Imprese edilizie” di Confedilizia Piacenza

È stata formalizzata la costituzione della “Sezione imprese edilizie di Confedilizia Piacenza” (enunciabile – come risulta dal suo logo – anche come Edilconf Imprese).

“È risaputo – afferma Confedilizia in una nota – che il comparto dell’edilizia, settore determinante per il rilancio dell’intera economia del Paese, a causa della enorme pressione fiscale, erariale e locale, sta attraversando un periodo di crisi che pare inarrestabile”.

“In un momento così difficile per il settore edile e immobiliare in genere, la Confedilizia ha voluto quindi dare un segnale importante, ponendosi come punto di riferimento specie per le medie e piccole imprese, che faticosamente resistono alla crisi in atto, puntando sul comune lavoro edilizio privato e pubblico piuttosto che sulle grandi infrastrutture”.

La nuova Associazione, che avrà sede presso l’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia alla quale aderisce, si propone di “promuovere, tutelare e rappresentare gli interessi e i diritti delle imprese associate che svolgono la propria attività nell’ambito del comparto edilizio”.

La Sezione Imprese Edilizie “presterà attività di consulenza e di assistenza alle imprese, con particolare riguardo agli aspetti tecnici, economici, giuridici, fiscali ed urbanistici e comunque per ogni aspetto connesso alla loro attività”. Inoltre, Edilconf Imprese si propone di “promuovere ed organizzare convegni, conferenze e iniziative varie di interesse per le imprese che operano nel comparto edile”.

Il Consiglio della neonata Associazione ha eletto quale Presidente Pietro Scagnelli di C.s.m. Costruzioni Srl.

Gli imprenditori interessati ad ottenere ulteriori informazioni anche sui servizi prestati possono rivolgersi presso la sede dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza (Via Tempio 27-29 – Piazzetta della Prefettura, tel. 0523.327273. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 18.00; e-mail: edilconfimprese@confediliziapiacenza.it).