Nuoto disabili, lo Special Dream Team in evidenza ai campionati regionali

Ottimo risultato a Cremona per i ragazzi dello Special Dream Team ai campionati regionali nuoto disabili Fisdir in vasca lunga, manifestazione promossa dai “Delfini” di Cremona Onlus che ha visto la partecipazione di 120 atleti per 14 società.

Da segnalare i successi di Nicholas Marangon nei 100 dorso e nei 200 rana (categoria C21), e di Samuele Boselli nei 100 dorso categoria C14, oltre al debutto nella categoria promozionale di Antonella Bernardi Antonella, terza nei 100 dorso e nei 100 stile.

Veramente un bel risultato per il Dream Team, in evidenza anche nel nuoto oltre che nel basket e nel calcetto.