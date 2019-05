Nuoto Pinnato, pioggia di medaglie per la Calypso agli Italiani di San Marino

Buona prova, con alcuni acuti di prestigio, per i piacentini impegnati nel week end ai campionati Italiani estivi assoluti di nuoto pinnato, ospitati all’impianto Domus Multieventi nella Repubblica di San Marino.

La massima competizione nazionale, aperta ai soli atleti che hanno conseguito i tempi limite, ha visto la partecipazione di una quarantina di società con oltre 1000 atleti gara. La società piacentina Calypso ha partecipato alla manifestazione con 18 atleti, accompagnati dai tecnici Umberto Raimondi e Laura Galli.

Nella giornata di venerdì 17 maggio Marco Pietralunga dopo essersi qualificato per le finali, è salito sul secondo gradino del podio nei 50 monopinna e sul terzo nei 200 monopinna under 18 con due prestazioni di buon livello tecnico.

Nella stessa giornata la staffetta 4×100 monopinna under 18 femminile composta da Giulia Ferrari, Gloria Colzani, Silvia Cima Politi e Sofia Masarati ha conquistato la medaglia di bronzo in una gara condotta in maniera esemplare dalle piacentine che hanno staccato formazioni più accreditate. Nella giornata di sabato Marco Pietralunga e Filippo Saltarelli si sono qualificati per la finale dei 50 apnea under 18 concludendo rispettivamente 5° e 7°.

Domenica 19, Marco Pietralunga è salito sul secondo gradino del podio nella distanza dei 100 monopinna under 18 con il crono di 40”14 e la staffetta under 18 4×50 pinne femminile composta da Giulia Ferrari, Alice Ferri, Gloria Colzani e Silvia Cima Politi ha guadagnato la medaglia di bronzo.

La manifestazione di è conclusa con il capolavoro della 4×50 pinne assoluta maschile che con Kevin Guglielmetti, Lorenzo Biagini, Andrea Rancati e Mattia Bazzoni è giunta in terza posizione con una gara in rimonta fantastica, incerta fino alla fine. L’argento è stato solo sfiorato ma il crono 1’20”88 attesta il valore della prestazione.

Hanno gareggiato, ottenendo buone prestazioni anche Filippo Perli, Enrico Zangrandi, Nicolò Angelillo, Felsini Simone, Lisa Pietralunga, Elena Zangrandi, Benedetta Colzani. Sabato la Calypso sarà impegnata al trofeo internazionale della Ghirlandina a Modena dopo di che la stagione sarà finalizzata ai campionati Italiani di categoria di fine giugno.