Ok in consiglio al nuovo regolamento Erp, la Lega esulta

E’ stato approvato in tarda serata lunedì 27 maggio in consiglio comunale a Piacenza il nuovo regolamento per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui abbiamo diffusamente parlato qui.

Con una nota stampa la Lega esprime la propria soddisfazione. “Una promessa rispettata – affermano gli eletti del Carroccio a Palazzo Mercanti -. In campagna elettorale uno dei nostri principali cavalli di battaglia era quello di favorire i piacentini nell’accesso alle case popolari e con questo regolamento lo slogan “Prima i Piacentini” si trasforma in realtà”.

“E’ stato possibile – prosegue la nota del gruppo leghista – aumentando i punteggi ai residenti storici rispetto agli ultimi arrivati ed inserendo anche punteggi ulteriori a quei nuclei che hanno in famiglia ascendenti di primo grado con residenza continuativa nella nostra città. Molto importante è stato inoltre andare incontro ai genitori separati, prevedendo punteggi ulteriori per questa categoria di persone, che in alcuni casi si possono trovare in casi di grossa difficoltà. Siamo passati dalle parole ai fatti”.