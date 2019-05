Olimpiadi Internazionali Filosofia, menzione speciale a studente del Gioia

Studente piacentino si fa onore all’International Philosophy Olympiad (IPO), la XXVII edizione delle Olimpiadi Internazionali di Filosofia, ospitate a Roma.

Massimo Bertolotti, che frequenta il Liceo Scientifico “Melchiorre Gioia”, è infatti fra i quattro italiani ad aver ricevuto ricevuto una delle 33 menzioni speciali assegnate. Il giovane piacentino si era in precedenza aggiudicato il secondo posto nella fase nazionale, cimentandosi nella scrittura di un saggio in lingua straniera nell’ambito etico (nella foto la premiazione).

Le Olimpiadi Internazionali di Filosofia hanno visto studenti delle scuole secondarie superiori di cinquanta Paesi tra Europa (Italia compresa), Asia e America darsi appuntamento a Roma dal 16 al 19 maggio, accompagnati dai loro docenti, per cimentarsi nella competizione culturale patrocinata dall’International Federation of Philosophical Societies (FISP) e dall’UNESCO.

La prova proposta ai ragazzi consisteva nella redazione di un saggio, basandosi su brani e problemi filosofici. La premiazione dei vincitori si è svolta domenica, al Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno.

Insieme al giovane piacentino hanno ricevuto menzioni speciali anche Agnese Galeazzi (Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi”, Pesaro), Melania EL Khayat (IIS “Raffaele Casimiri”, Gualdo Tadino (PG), e Giulia Franchi (Liceo Scientifico “Michelangelo Grigoletti”, Pordenone).

L’evento è stato organizzato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma Capitale, la Società Filosofica Italiana, l’Università Roma Tre, la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, l’International Federation of Philosophical Societies, Rai Cultura, il Liceo classico “M. Cutelli”, l’Associazione Philolympia, Inschibboleth.

Gli studenti premiati

Medaglia d’oro

• Viktor Mršiç, Croazia.

• Ksena Korotenko, Russia.

Medaglia d’argento

• Yanying Lin, Cina.

• Manya Bansal, India.

• Bendik Sparre Hovet, Norvegia.

• Kenneth Martin, Slovacchia.

Medaglia di bronzo

• Noam Furman, Israele.

• Rei Yatsuhashi, Giappone.

• Tuomas Ville Santeri Ansio, Finlandia.

• Duarte Lourenço Marcos Correia Amaro, Portogallo.

• Marija Brašanac, Serbia.

• Tomaž Žgeč, Slovenia.

• Mehmet Tüfek, Turchia.