Osservatorio sul Diritto di Famiglia, nasce la sezione piacentina

Si è costituita la Sezione Territoriale di Piacenza dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

Il Consiglio Direttivo della Sezione Piacentina è composto da sette avvocati: Nicole Tribi (Presidente), Simona Dallavalle (Segretario), Maria Beatrice Conti (Tesoriere), Renza Bravi, Elena Maria Faravelli, Lucia Groppi e Valentina Groppi.

“L’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (denominato anche O.N.D.i.F.) – spiegano – è un’Associazione senza fini di lucro, accreditata e riconosciuta presso il Consiglio Nazionale Forense come Associazione specialistica maggiormente rappresentativa. Tra gli obiettivi prevalenti dell’Osservatorio rientrano la ricerca e lo studio dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale”.

“L’Associazione ha un proprio statuto, una rivista quadrimestrale, un proprio programma formativo, un Comitato Direttivo e un Coordinamento Nazionale del quale fanno parte i Presidenti delle Sezioni Territoriali e una Scuola Centrale di Formazione. Riunisce i propri associati in periodici incontri formativi territoriali e in un Forum Nazionale all’anno”.

“Quest’anno il Forum Nazionale dal titolo “Per un Tribunale e un Processo specializzato nelle controversie di famiglia e minorili” si svolgerà a Matera, Capitale Europea della Cultura, l’11 e il 12 ottobre, con la partecipazione di studiosi e operatori italiani ed europei”.

La Sezione di Piacenza si pone come obiettivo “la promozione, lo studio e la divulgazione del diritto di famiglia, favorendo lo sviluppo di una progettualità multidisciplinare.” Il 31 maggio prossimo alle ore 15 in programma al Salone d’ Onore del Circolo Ufficiali di Presidio (via G. Romagnosi 41), il primo convegno inaugurale dal titolo: “ L’affidamento condiviso alla luce dei tentativi di riforma”.

Per l’occasione saranno presenti: il Presidente Nazionale ONDiF, Prof. Avv. Claudio Cecchella Docente di Diritto Processuale Civile, Diritto Fallimentare e Diritto Processuale Comparato dell’Università di Pisa e il Prof. Mauro Paladini, Associato di Diritto Privato presso l’Università di Brescia, unitamente al Prof. Andrea Renda, Associato di Diritto Privato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore della sede di Piacenza.