Papa (Fi) “Sarò la voce di Piacenza in Europa”

In occasione della Fiera dei Fiori nonostante il maltempo il vicesindaco di Monticelli d’Ongina Giuseppe Papa, unico candidato piacentino di Forza Italia, che del partito è anche coordinatore comunale, è stato presente per tutta la giornata con uno stand per promuovere e sensibilizzare la cittadinanza circa la necessità di partecipare al voto del 26 maggio, in occasione delle elezioni europee.

“Un momento importante per avvicinare il territorio di Piacenza all’Europa” – ha dichiarato Papa che proprio nell’attaccamento alla sua terra e alla sua comunità, per la quale si è speso per tanti anni partecipandone alla vita politica e civile, ha ricevuto la motivazione e la vocazione alla sua candidatura al Parlamento Europeo.

“I nostri territori, anche se piccoli, non sono da sottovalutare, ma da valorizzare. Sono permeati di valori preziosi, gli stessi, con cui sono cresciuto, che ho respirato in tanti anni a contatto con la mia gente ed è questa mia terra che ho tutta l’intenzione di rappresentare in Europa”.

“Voglio essere la voce delle nostre comunità, partendo dalle nostre radici, lavorando per un rilancio dell’Italia che possa donare alle nostre giovani generazioni, per le quali da padre e da amministratore locale ho sempre speso la mia vita e il mio operato politico, un futuro migliore.” (nota stampa)