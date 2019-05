Pd-Siamo Europei: venerdì Roberta Pinotti a Piacenza chiude la campagna elettorale

Sarà la senatrice Roberta Pinotti, già Ministro della Difesa, a chiudere la campagna elettorale piacentina delle elezioni europee di domenica prossima a nome della lista Pd-Siamo Europei con un incontro che si terrà venerdì 24 maggio a partire dalle 18.30 al Nessie di Strada Agazzana.

Per l’occasione il Pd ha previsto un ringraziamento ai volontari dei circoli che hanno lavorato per la campagna elettorale con un brindisi che si terrà nello stesso locale. A questo proposito si segnala la faticosa azione di attacchinaggio dei manifesti sulle plance elettorali appositamente assegnate, spesso prese di mira da “staccatori” seriali. E’ il caso di Gropparello dove, per ben tre volte le volontarie del Pd hanno dovuto riattaccare i manifesti staccati di notte.

“Mai come in questa occasione – sottolinea il Segretario provinciale Silvio Bisotti – è doveroso ringraziare i nostri iscritti e i nostri circoli che, oltre ad organizzare iniziative tenendo alta l’attenzione sulle elezioni europee non hanno desistito, anche sotto la pioggia, ad azioni semplici ma necessarie come quella di garantire la presenza dei manifesti della Lista “Pd Siamo Europei” sulle plance elettorali, perlopiù desolatamente vuote. Siamo orgogliosi di questo”