Piacenza Pallanuoto 2018, i risultati delle squadre giovanili

UNDER 17 – Il campionato si chiude con il Piacenza al secondo posto in classifica. Una stagione altalenante quella dei giovani Piacentini nel campionato regionale U17, chiusa comunque al secondo posto.

Piacenza Pallanuoto 2018: Kamara, Clini 2, Chiozza 2 , Bertolini A., Passioni , Casella, Bertolini C., Citterio, Malvicini 3, Barbieri, Panelli 3, Vincenzi, Leoni ; all. Fresia

Rn Legnano: Dall’Angelo, Ravaioli, Colombo, Magi, Specchio, Megale 2, Sciocco 1, Zinnari 1, Rosa 2, Guidetti ; all. Mattei

10-6 (2-2) (4-1) (3-1) (1-2)

UNDER 14 – Tempo di bilanci anche per la giovane formazione piacentina Under 14 che arriva all’ultima giornata di un bel campionato PallanuotoItalia. L’ultima giornata ha visto la formazione piacentina sfidare i più esperti amici del San Carlo Rossa.

Partita iniziata in salita, con il san Carlo che ha dettato le regole del gioco chiudendo il primo parziale con il punteggio di 5 a 1. Dopo un reset ed alcune sistemazioni, inizia un’altra musica e forti del goal ad inizio tempo di Rubino e di Zuccheri a fine tempo, la formazione piacentina chiude il parziale sul 2 a 2.

Terzo tempo di taratura definitiva e gioco veloce che premia la formazione piacentina e il parziale si chiude sul 9 a 6 per la formazione di casa. Ultimo tempo da inconiciare, perchè la squadra non si è arresa e ha dato tutto quello che aveva e, grazie alle reti di Bekric, Tonani, Zuccheri e Rubino chiude il parziale sul 4 a 1.

Una partita molto bella e fisica che ha premiato i giocatori più esperti, ma che allo stesso tempo ha aiutato i ragazzi più piccoli, seppur impegnati meno del solito, a giocare una pallanuoto diversa e più veloce.

San Carlo Sport Rossa – Piacenza PN 2018: 13 – 7 (5-1)(2-2)(2-3)(4-1)

San Carlo Sport Rossa : Beretta, Rinaldi(5), Volpe, Dambruso(3), Merghetti, Panattoni, Galizzi, Scampoli, Caracciolo, Bacci, Colombo(1), Rodolfi(1), Filauro. All. Fasulo

Piacenza PN 2018: Lucchi, Schiavi, Rubino(2), Devoti, Biolzi, Valente, Raimondi, Aloja, Zuccheri(3), Tonani(3), Bruschi, Bekric(2), Molinari. All. Bocciarelli

Arbitro: Luca Vitro Verzi

UNDER 13 – Bella prestazione per i piccoli Under 13 di mister Mastrogiovanni nell’ultima partita del girone d’andata: i ragazzi mostrano grinta e determinazione cercando di portare a casa i tre punti, ma riescono a tenere viva la partita solo fino al terzo tempo per poi cedere il campo ai padroni di casa che pur con qualche errore risultano essere più determinati.

Nel primo parziale i piacentini partono subito bene e vanno in vantaggio con il solito Krstev che poi regala un rigore agli avversari non uscendo in seguito ad un espulsione; i padroni di casa realizzano e trovano la forza per segnare altre due reti in chiusura del primo quarto. All’inizio del secondo i piacentini vanno ancora in goal con Krstev su rigore, ma poi si concedono un paio di minuti di black-out concedendo tre reti alla formazione milanese. Alla fine del secondo parziale è ancora Krstev ad accorciare le distanze, chiudendo il punteggio sul 7-3 per la formazione di casa.

Nel terzo parziale i piacentini tornano in acqua carichi e accorciano le distanze prima con Bonetti e poi con Sartori, riaccendendo la speranza di una rimonta spenta da un break decisivo della formazione milanese che realizza quattro reti consecutivamente. Nel quarto parziale i piacentini riescono ancora una volta ad andare a segno nuovamente con Krstev e chiudono la partita col punteggio di 15-6 in favore degli ospiti.

A fine partita i due schieramenti buttano in acqua i rispettivi allenatori che decidono di giocare vestiti insieme ai loro atleti per qualche minuto tra gli applausi del pubblico. A fine partita è stato organizzato un rinfresco dalla società ospitante e sono state festeggiate Isotta e Beatrice, due ragazze della squadra piacentina che hanno compiuto rispettivamente 11 e 12 anni .

I giovani leoni piacentini non lesinano grinta e impegno e a fine partita gli applausi dei tifosi, compresi quelli ospiti, sono tutti per loro.

NC MILANO – PIACENZA PALLANUOTO 2018 15-6 (3-1)(4-2)(4-2)(4-1)

La formazione piacentina: 1)Casali Tommaso 2)Bassani Riccardo 4)Bolsi Riccardo 5)Cassanelli Mattia 1 6) Krstev Bogdan 4 7)Mirko Cimelli 8)Giuseppe Facenda 9)Isotta Fiorito 10) Guglielmetti Beatrice 11)Martini Emma 12)Tomasoni Beatrice 13) Sartori Filippo 1 14)Molinari Alessandro 15)Bonetti Emanuele 1