Pontenure, scontro fra due auto alla rotonda: tre feriti

Scontro alla rotonda lungo la tangenziale di Pontenure, in località La Buca, nella tarda mattinata del 27 maggio.

Coinvolte nell’incidente, per cause in corso di accertamento, una Golf ed un Suv Jeep: quest’ultimo, a seguito del violento impatto, è finito nel canale a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Croce Rossa, l’auto infermieristica di Roveleto e i vigili del fuoco di Fiorenzuola: tre le persone ferite, che viaggiavano a bordo della Volkswagen. Le loro condizioni non sarebbero fortunatamente preoccupanti.

Dei rilievi si occupano i carabinieri di Pontenure.