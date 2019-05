Rajapack vince il premio per il miglior e-commerce al Netcomm Forum

Mercoledì 29 maggio, “rajapack.it” è stato tra i protagonisti del Netcomm Forum, aggiudicandosi il primo premio nella categoria Servizi all’ottava edizione di Netcomm E-commerce Award, il premio dedicato all’eccellenza italiana nel commercio elettronico.

Il premio, dedicato all’eccellenza italiana nel commercio elettronico, è il riconoscimento alle migliori aziende e realtà italiane di e-commerce, che si sono sapute distinguere per livello di innovazione del modello di business, grado di evoluzione tecnologica, efficacia della relazione con il cliente e altri elementi caratterizzanti la loro presenza online.

Rajapack, la filiale italiana del gruppo RAJA con sede nel polo logistico di Castel San Giovanni, specializzato nella distribuzione di materiali per imballare, proteggere, sigillare, etichettare e spedire, concentra il suo successo in un modello di business multicanale, che moltiplica le occasioni di contatto per il cliente, che può scegliere il canale che preferisce tra cataloghi cartacei, contact center, chat, personale commerciale sul territorio e sito e-commerce.

Giunta in Italia nel 2006, Rajapack conta un portfolio di 80.000 clienti, formato sia da PMI che da gruppi internazionali con diverse sedi del territorio italiano. Il fatturato pari a 20,8 milioni di euro registrato nel 2018 segna un +18% sul 2017 e conferma l’eccellente lavoro di un’azienda moderna e dinamica anche dal punto di vista digitale. Il sito e-commerce, infatti, ha contribuito al risultato con 6,9 milioni di euro, registrando una crescita del 14% rispetto all’anno precedente.

Senza dubbio – ha dichiarato Lorenza Zanardi, direttore di Rajapack Italia – l’e-commerce ha contribuito in modo determinante alla crescita del nostro business. Nel 2007, quando abbiamo lanciato il nostro sito web, rappresentava solo il 12% del nostro fatturato; ora raggiunge oltre il 35% ed è in costante crescita. Per noi il sito è sinonimo di reattività e flessibilità – ha concluso il direttore Zanardi – e questo premio conferma che è per noi priorità strategica investire nel settore digitale. (nota stampa)