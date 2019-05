Rolleri incontra i sindacati: “Occupazione, dare risposte ai giovani”

Si è tenuto nei giorni scorsi, presso la sede della Uil, un incontro fra il candidato di +Europa Francesco Rolleri e i rappresentanti dei sindacati confederali di Piacenza. Durante il confronto, concordato in vista delle Elezioni Europee di domenica prossima, si è discusso di come l’Europa sostiene e potrà favorire l’occupazione italiana.

Si è parlato in particolare dei fondi destinati alla formazione e al lavoro: «Perché le politiche formative sono il modo migliore per proteggere i lavoratori da un mercato del lavoro in continua evoluzione», ha sottolineato Rolleri.

Si è poi discusso della necessità di costruire un vero mercato del lavoro europeo, di ambiente, di percorsi di partecipazione alle decisioni all’interno delle aziende, di riforma dei centri per l’impego e di politiche per l’occupazione femminile: «Non serve solo lavorare sul piano dei servizi, come i nidi – ha puntualizzato Rolleri –, ma anche favorire il rientro post-maternità e garantire le donne sotto il profilo della retribuzione e dell’inquadramento professionale».

«Dobbiamo tutelare tutti i lavoratori, anche quelli autonomi – ha concluso –, alleggerire l’imposizione fiscale alle partite IVA per dare forza a chi ha deciso di rischiare, di metterci la faccia. Occorre dare una risposta a tutti i giovani che pensano non sia possibile farcela da soli». (nota stampa)