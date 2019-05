Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

IL BLOG

Interclub con il Piacenza calcio al Circolo dell’Unione

Giovedì scorso , presso la sede del Circolo dell’Unione, si è svolto un Interclub tra il Rotary Piacenza Sant’Antonino, il Rotary Farnese, il Rotary Fiorenzuola ed il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia.

La serata, che ha visto una grande partecipazione di Soci e Ospiti, ha avuto come Relatore il Presidente Onorario del Piacenza Calcio Stefano Gatti, con altri dirigenti del Piacenza e l’Assessore allo sport Stefano Cavalli.

La conviviale è stata aperta dai saluti della Presidente del Rotary Piacenza S. Antonino Maria Grazia Sabato, che si è soffermata sull’importanza e sul ruolo della squadra calcistica della nostra Città, il Piacenza Calcio, per tutta la comunità piacentina, la più longeva ed importante squadra di calcio di tutta la provincia piacentina.

La squadra nacque nell’estate del 1919, con l’Italia da poco uscita dalla guerra; dopo il periodo d’oro nella massima serie di calcio (metà degli anni ’90) e successivamente ad a un periodo di otto anni in serie B , la stagione di serie B 2010-11 termina con la retrocessione in Lega Pro Prima Divisione.

In seguito alla delusione per la retrocessione, la proprietà del club emiliano dichiarò l’intenzione di non voler iscrivere il Piacenza a nessun campionato per la stagione 2011-12, ciò nonostante la dirigenza cambiò idea: il Piacenza dopo 20 anni torna a giocare nella terza serie, rinominata Prima Divisione ( Serie C).

Il 22 marzo 2012 la società fu ufficialmente dichiarata fallita e la squadra retrocesse in Lega Pro Seconda Divisione. Ventinove anni dopo l’inizio dell’avventura di Leonardo Garilli, l’esperienza della famiglia Garilli alla presidenza del Piacenza si chiuse

La stagione della rinascita è ricordata come “l’anno della Lupa”: con la denominazione provvisoria “Lupa Piacenza” la nuova compagine vinse il campionato di Eccellenza Emilia Romagna Girone A e venne promossa in serie D; A fine stagione 2012-2013 la società modifica la propria denominazione in S.S.D. Piacenza Calcio 1919; dopo il sesto posto in Lega Pro e l’eliminazione al secondo turno dai play-off della stagione 2016-2017, il Piacenza disputa la stagione 2017-2018 in Serie C; il resto è storia recente.

Il Presidente Onorario Stefano Gatti, al termine del suo intervento, ha risposto alle numerose domande poste dai Presenti ed ha incitato tutti ad andare allo Stadio a sostenere il Piacenza nei prossimi incontri.