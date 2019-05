Scontro con un’auto sull’Agazzana, grave centauro. Ferito anche un ciclista

Grave incidente nel tardo pomeriggio di giovedì lungo Strada Agazzana, alle porte di Piacenza.

E’ accaduto intorno alle 18.30, all’altezza dell’incrocio con la strada per La Verza. Coinvolto un motociclista, che per cause in corso di accertamento si è scontrato con una vettura. Un impatto violentissimo, a seguito del quale il centauro, che viaggiava in sella ad una Ducati, è stato sbalzato dalla due ruote finendo a terra.

La vettura, una Nissan, è rimasta danneggiata nella parte posteriore, con l’esplosione di uno degli pneumatici.

Sul posto hanno operato i soccorsi, con le ambulanze della Croce Rossa e della Pubblica Assistenza insieme all’auto medica: il centauro ha riportato serie ferite, ma fortunamente non sarebbe in pericolo di vita. Lievemente ferito anche un ciclista, che transitava in quel momento, suo malgrado coinvolto nell’incidente. Illesa invece la persona alla guida dell’auto.

Pesanti le ripercussioni alla circolazione, con il traffico rimasto a lungo bloccato per consentire le operazioni di soccorso. Impegnata la polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.