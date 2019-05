Gruppo Sinergia con gli studenti dell’Università di Pittsburgh. Focus della giornata: la logistica personalizzata per gli ecommerce della moda

Per il secondo anno consecutivo l’Università di Pittsburgh sceglie Gruppo Sinergia come case history di azienda italiana specializzata nella logistica e gestione magazzino dedicato al mondo dell’e-commerce.

Una scelta che ricade su modello fluido di gestione adottato dall’azienda veronese, diverso da quello proposto dai grandi player americani del settore.

“Siamo da sempre full-service provider nei servizi di logistica e customer service” racconta Carlo Alberto Bonizzato, Business Developer dell’azienda e relatore della giornata La nostra intuizione è stato di anticipare i tempi e digitalizzare l’intera filiera della supply-chain, prima che l’e-commerce diventasse un settore strategico anche in Italia. Questo ci ha permesso di individuare dei modelli operativi snelli, che includono la customizzazione su misura come valore aggiunto ai nostri servizi”.

Un’intuizione che ha visto l’Azienda strutturarsi con una Business Unit IT dedicata allo sviluppo di nuovi software, capaci di rendere sempre più lineare e fluida le attività di magazzino. Ultimo nato il software @LOG, il WMS (warehouse management system) strutturato per organizzare il magazzino in spazi, volumi e operazioni.

Negli e-store della moda, per esempio, @Log prende in considerazione tutti i principali aspetti di gestione della merce: dal picking che tratta diversamente il capo appeso dal capo steso, l’eventuale personalizzazione dei prodotti, il confezionamento la tipologia di packaging. La logica è di evadere gli ordini in conformità con le esigenze specifiche di ogni specifico cliente, secondo i criteri della logica tailor-made. Il WMS è stato studiato per essere integrato con GSped, il software di spedizione che confronta le performance del corriere più veloce, al prezzo più conveniente in base al rating del vettore.

Durante l’evento, dunque, gli studenti americani hanno avuto occasione di saggiare il potenziale di un software tutto italiano, in grado di ottimizzare le normali procedure fino ad oggi utilizzate nel settore e-commerce. Tutto questo è stato possibile grazie al networking creato dal Consorzio della Moda di Verona.