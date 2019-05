Sarà Gabriele Nelli, in arrivo da Trento, a ricoprire il ruolo di nuovo opposto della Gas Sales Piacenza per la stagione 2019/2020. La squadra della Presidente Elisabetta Curti potra così contare sulle prestazioni e sugli attacchi del giovane atleta da anni nel giro della Nazionale che arriva in biancorosso con la voglia di consacrarsi in maniera definitiva e di dare il suo apporto alla causa piacentina.

Nelli, nato a Lucca il 4 dicembre 1993, rappresenta quel tipo di giocatore che mescola potenza e grandi colpi da ogni zona del campo, capace di impressionare sia in attacco sia in battuta grazie al suo potente servizio che spesso spacca le partite. Proprio per le sue caratteristiche tecniche, Nelli è il giocatore ideale adatto al tipo di pallavolo in mente a coach Andrea Gardini. Un mix, quindi, di forza e di talento per questo ragazzo alto ben 2,08 metri, sempre attento a farsi trovare pronto e abile a mettere a terra palloni pesanti quando e stato chiamato in causa nei momenti caldi dei match.

Cresciuto nel settore giovanile del Trentino Volley, l’opposto toscano arriva in prima squadra a partire dalla stagione 2012/2013, facendo il suo esordio il 22 dicembre 2013 nella sfida contro Perugia. Nel 2015 vince il suo primo campionato sotto la guida di Radostin Stoytchev mentre nella stagione 2017/2018 lascia Trento per accasarsi in prestito per una stagione a Padova. L’esperienza in Veneto risulta molto positiva, facendogli acquisire maggiore esperienza e consapevolezza con ben 26 partite giocate e 358 punti realizzati. Rientrato alla base gialloblu, nell’ultima stagione Nelli conquista il Mondiale per Club e la Coppa Cev.

Anche a livello di Nazionale, il martello classe ‘93 ha ben figurato negli ultimi anni: medaglia d’oro agli Europei Juniores nel 2012, nel suo palmares Nelli può vantare anche una medaglia di bronzo al mondiale Under 21 del 2013 e un bronzo ai mondiali Under 23 del 2015 oltre a essere chiamato, ormai con una certa continuità, da coach Gianlorenzo Blengini nella prima squadra. Il neo-opposto biancorosso, infatti, ha partecipato nel 2018 alla Nation League risultando tra i migliori giocatori e ben figurando nella competizione e i Mondiali disputati in casa, proprio dall’Italia, dimostrando a tutti le sue grandi doti. Nel 2019, per il secondo anno consecutivo, Nelli prenderà parte alla spedizione azzurra in vista della prossima Nation League.

L’acquisto dell’opposto toscano rappresenta il secondo colpo in questa sessione di mercato da parte della Gas Sales Piacenza grazie anche al supporto del gruppo CGI di cui fanno Gas Sales Energia e Bluenergy, che dimostra ancora una volta, la ferma volontà di credere nel progetto investendo importanti risorse. Il gruppo CGI ha deciso, così, di dare nuova energia al roaster biancorosso e prepararlo al meglio per la nuova avventura che lo attenderà in Superlega nella stagione 2019/2020.