Secondo mandato per Roberta Battaglia a Caorso “Vittoria netta, premiato il nostro lavoro”

“Sono molto soddisfatta, la nostra è stata una vittoria netta”. Sono queste le prime parole da sindaco “bis” di Roberta Battaglia, per il secondo mandato sindaco di Caorso (Piacenza) alla guida di un’amministrazione targata centrodestra.

“Abbiamo vinto – continua Battaglia – grazie a un programma che è staro spiegato ai cittadini, in questa campagna elettorale, e grazie al lavoro fatto in questi 5 anni”.

“Sarò il sindaco di tutti, come sempre. Insieme alla mia squadra sono pronta a lavorare per altri 5 anni – conclude Battaglia -, alcuni interventi su scuole e strade sono già in programma, per dare subito attuazione al nostro programma elettorale”.