IMOLESE – PIACENZA 0-1

(13′ Bertoncini)

AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

23′ – Prova a farsi vedere l’Imolese, Belcastro va alla conclusione dal limite, respinta da un difensore biancorosso

20′ – Punizione dalla destra di Della Latta, la palla vine rinviata dalla difesa: sugli sviluppi conclusione dalla distanza del Piacenza che finisce a lato

13′ – Piacenza in vantaggio: cross di Barlocco per l’inserimento di Bertoncini che in area di piatto batte Rossi

10′ – Ci prova Bensaja dal limite, Fumagalli in corner

5′ – Il primo tiro della gara è dell’Imolese, ma la conclusione di Sciacca finisce altissima

2′ – Subito corner per il Piacenza, sugli sviluppi l’arbitro vede un fallo in attacco

1′ – Si parte a Imola sotto la pioggia, pallone per i padroni di casa

Formazioni

Imolese: Rossi; Sciacca, Checchi, Carini, Fiore; Bensaja, Carraro, Gargiulo; Belcastro; Rossetti, De Marchi. A disp. Turrin, De Gori, Tissone, Varutti, Valentini, Cappelluzzo, Giannini, Zucchetti, Lanini, Boccardi, Giovinco, Mosti. All. Alessio Dionisi.

Piacenza: Fumagalli; Corsinelli, Pergreffi, Bertoncini, Barlocco; Marotta, Della Latta, Nicco; Di Molfetta, Ferrari, Terrani. A disp. Calore, Calzetta, Sylla, Cauz, Silva, Corradi, Corazza, Mulas, Bachini Perez. All. Arnaldo Franzini.

– – – – – – –

Archiviata la cocente delusione di Siena, il Piacenza inizia la sua avventura nei playoff che mettono in palio il pass per la Serie B.

Quattro partite per arrivare in fondo, con gare di andata e ritorno. Il cammino dei biancorossi parte da Imola (mercoledì, ore 20.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it), contro la squadra rivelazione di questa Serie C capace nel turno precedente di eliminare nel doppio confronto il Monza.

Il Piacenza in virtù del miglior posizionamento in classifica potrebbe passare il turno anche con due pareggi (domenica il ritorno al Garilli), ma mai come in queste partite fare calcoli potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà quindi una gara da affrontare senza distrazioni, considerate anche le incognite dovute ai 25 giorni di stop e il grande entusiasmo dell’Imolese, guidata dell’ex tecnico del Fiorenzuola Dionisi, che oltretutto potrà giocare senza particolari pressioni.

La squadra di Franzini, che sarà seguita in trasferta da circa 700 tifosi (sold out in poche ore tutti i tagliandi destinati ai supporters biancorossi), arriva all’appuntamento dovendo far fronte ad alcuni problemi, in particolare a centrocampo: Porcari out per un problema al ginocchio, da valutare le condizioni di Corradi e Marotta, così come quelle di Sestu, reduce dalla frattura di una costa patita nell’ultima gara di campionato a Siena. Vedremo se il tecnico di Vernasca deciderà di partire con il 3-5-2 oppure si affiderà al 4-3-3.

“Quella subìta a Siena – ha detto alla vigilia Simone Della Latta intervistato da tuttoc.com – è stata una bella batosta, l’obiettivo è sfumato per una manciata di secondi e questi 25 giorni di stop sono stati utili per metabolizzare quando accaduto, perché la delusione era davvero molto grande. L’Imolese gioca bene ed è davvero molto organizzata, un po’ come noi, che abbiamo però dalla nostra una tifoseria più consistente che ci starà vicino come ha fatto finora. Ma alla fine, un avversario valeva l’altro, vanno appunto battute tutte per centrare la promozione: non abbiamo paura di nessuno”.

“Questi playoff sono un’altra soluzione per raggiungere il nostro obiettivo, e come tale dobbiamo viverla: la Serie B ce la meritiamo, faremo di tutto per prenderla”.

MAXI SCHERMO AL GARILLI – I tifosi biancorossi che non seguiranno il Piace nella trasferta di Imola potranno guardare la partita al Garilli grazie ad un maxi schermo di 7 x 5 metri – realizzato in collaborazione tra Lpr e L’Altro Village – che verrà installato nella tribuna coperta.

Il programma di mercoledì

Imolese-Piacenza, ore 20.30

FeralpiSalò-Triestina, ore 20.30

Catania-Trapani, ore 20.30

Arezzo-Pisa, ore 20.30