Sarà Imolese-Piacenza la sfida delle semifinali playoff

Dopo aver visto svanire per un soffio la promozione diretta, il Piacenza Calcio ricomincia la cavalcata per la serie B. Nella mattinata del 23 maggio l’urna ha infatti deciso gli accoppiamenti del secondo turno dei play off nazionali: si tratta di fatto delle semifinali del torneo, che daranno accesso alle Final Four.

Nel doppio confronto che andrà in scena il 29 maggio (andata in trasferta) e il 2 giugno (ritorno in casa) i biancorossi affronteranno un altro club dell’Emilia Romagna, l’Imolese Calcio (fischio d’inizio per entrambi i match alle 20 e 30).

Erano otto totali le squadre arrivate ai sorteggi, dopo che nella serata di ieri – 22 maggio – si erano svolte le ultime partite della prima fase dei playoff. Le quattro teste di serie – Piacenza, Triestina, Trapani (arrivate seconde nei rispettivi gironi) e Pisa (miglior terza) – giocheranno la gara di andata in trasferta contro le altre squadre qualificate, rispettivamente Imolese, Feralpisalò, Catania e Arezzo.

Se il Piace dovesse superare l’Imolese accederà quindi alle final four, in cui incontrerà la vincente del derby siciliano tra Trapani e Catania. Le partite in cui potrebbero essere coinvolti i biancorossi andranno in scena sabato 8 giugno alle 18 (andata in casa della vincente tra Imolese e Piacenza) e sabato 15 giugno alle 20 e 30 (ritorno).

La vincente di Arezzo – Pisa incontrerà invece chi passerà tra Triestina e Feralpisalò. Saranno alla fine due le squadre che avranno accesso alla serie cadetta.

PREVENDITA BIGLIETTI – Il Piacenza Calcio comunica che i biglietti per la partita Piacenza Calcio – Imolese di domenica 2 giugno (ore 20:30), valevole per il girone di ritorno dei quarti di finale dei Play Off del saranno disponibili in prevendita presso la biglietteria dello Stadio Garilli nei seguenti giorni ed orari:

– VENERDI’ 24 Maggio 2019 dalle ore 15:30 alle ore 19

– SABATO 25 Maggio 2019 dalle ore 10 alle ore 13

– LUNEDI 27 Maggio 2019 dalle ore 15:30 alle ore 19

– MARTEDI’ 28 Maggio 2019 dalle ore 15:30 alle ore 19

– MERCOLEDI’ 29 Maggio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 18

– GIOVEDI’ 30 Maggio 2019 dalle ore 15:30 alle ore 19

– VENERDI’ 31 Maggio 2019 dalle ore 15:30 alle ore 19

– SABATO 1 Giugno 2019 dalle ore 10 alle ore 18

– DOMENICA 2 Giugno 2019 dalle ore 11 alle ore 21:15

Sempre da venerdì 24 maggio, dalle ore 14, efino alle ore 16:30 di domenica 2 giugno (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 1 giugno 2019 alle ore 19), esclusi i diritti di prevendita i tagliandi saranno disponibili sui seguenti canali:

– On line sul sito http://www.vivaticket.it/ (Sarà sufficiente presentare la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice)

– Presso i punti vendita autorizzati:

1) TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza

2) CARTOLERIA EDICOLA IL GIRASOLE, via Roma, 36 Borgonovo V.T.

3) SEGNALI DI FUMO, via S.Rocco 11, Fiorenzuola d’Arda

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Distinti e Rettilineo – prezzo intero: € 10; Studenti Under 25: € 5; Under 10: € 2

Tribuna Laterale Libera – prezzo Intero: € 16; prezzo Ridotto: € 12*; Under 10: € 2

Tribuna Laterale Numerata – prezzo Intero: € 20; prezzo Ridotto: € 16*; Under 10: € 2

Tribuna Centrale – prezzo Intero: € 30; prezzo Ridotto: € 25*; Under 10: € 2

Settore ospiti: 10€ (escluso diritto di prevendita)

Under 10: 2€ (in tutti i settori dello Stadio, accompagnato da parente entro il quarto grado maggiorenne)

Si ricorda che il prezzo ridotto è valido esclusivamente per gli over 65 ed invalidi con percentuale dal 50 al 99. Il giorno della gara la biglietteria non sarà abilitata per la stampa della CURVA OSPITI. I tagliandi sono acquistabili senza Fidelity Card, salvo eventuali diverse disposizioni stabilite dal GOS e/o dall’Osservatorio Nazionale.

Si ricorda che per l’acquisto dei biglietti è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità. Per i bambini tariffa Under 10, che devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne, in mancanza di documento d’identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario.

Abbonamenti per la stagione sportiva 2018 – 2019, coupon omaggio dei “Piace Point” e accrediti stagionali non sono validi in occasione dei playoff.

IL REGOLAMENTO – Tra le squadre impegnate in queste semifinali playoff passerà al turno successivo la squadra che avrà ottenuto la migliore differenza reti (non vale la regola dei gol in trasferta) nei 180 minuti.

Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore e non vale la regola dei gol fuori casa: in caso di parità di punteggio dopo le gare di andata e ritorno, vale la differenza reti nelle suddette partite.

Se la differenza reti è uguale per le due squadre, passa il turno la squadra testa di serie. Le quattro squadre vincenti degli scontri del secondo turno della fase Nazionale accedono alla Final Four. Le due finali playoff si giocheranno l’8-9 giugno (andata) e il 15-16 giugno (ritorno)



L’AVVERSARIO – L’Imolese è la squadra di calcio di Imola, nella città metropolitana di Bologna dove disputa le partite allo Stadio Romeo Galli, con capienza di 4mila posti.

La squadra – allenata dall’ex coach del Fiorenzuola nella passata stagione, Alessio Dionisi – durante l’ultima stagione ha militato nel girone B di serie C ed ha conquistato l’accesso ai playoff grazie al terzo posto in regular season con 62 punti, dietro a Pordenone – vincitrice del campionato – e Triestina.

Nel primo turno playoff ha affrontato e superato il Monza, squadra anche lei militante nel girone B. Nella gara di andata, disputatasi nella città lombarda, l’Imolese ha superato per 3 a 1 la squadra allenata da Cristian Brocchi; mentre nel ritorno, andato in scena nella serata del 22 maggio al Galli di Imola, il match si è concluso con lo stesso risultato, questa volta però in favore dei lombardi.

Alla fine l’ha spuntata l’Imolese in virtù di un miglior piazzamento in classifica: il Monza aveva infatti concluso la sua stagione regolare al quinto posto con 60 punti finali.

LE SEMIFINALI PLAYOFF (ANDATA 29 MAGGIO; RITORNO 2 GIUGNO)

Gara 1. Imolese-Piacenza

Gara 2. Feralpisalò-Triestina

Gara 3. Catania-Trapani

Gara 4. Arezzo-Pisa

LE FINAL FOUR

Il sito ufficiale della Lega Pro ha reso noti date e orari per quanto riguarda le Final Four

Finale B

Andata Vincente gara 4 Arezzo-Pisa – Vincente gara 2 Feralpisalò-Triestina

Finale A

Andata Vincente gara 1 Imolese-Piacenza- Vincente gara 3 Catania-Trapani

Finale A Gara di Andata Sabato 8 giugno ore 18

Finale A Gara ritorno Sabato 15 giugno ore 20.30

Finale B Gara di Andata: domenica 9 giugno ore 18.30

Finale B Gara di ritorno: domenica 16 giugno orario da stabilire

I RISULTATI DEL PRIMO TURNO PLAYOFF

Catanzaro-Feralpisalò 2-2 (and. 0-1)

Imolese-Monza 1-3 (and. 3-1)

Viterbese-Arezzo 0-2 (and. 0-3)

Catania-Potenza 1-1 (and. 1-1)

Pisa-Carrarese 2-1 (and. 2-2)