Semifinali playoff: troppa Virtus Biella per il Busa Foodlab, sconfitta in Gara 1

Il Busa Foodlab stecca nel primo appuntamento delle semifinali playoff e rientra da Biella con una sconfitta maturata in quattro parziali.

Una sconfitta che trasforma Gara 2, in programma sabato 25 maggio sul campo di Gossolengo, in una gara da dentro-fuori che deciderà di fatto il destino della stagione biancoverde: una sconfitta significherebbe la fine della corsa alla B1, una vittoria consentirebbe alla formazione di coach Cornalba di giocarsi il tutto per tutto in Gara 3 a Biella mercoledì prossimo.

Nel primo parziale dopo tre quarti di parziale giocati punto a punto è il Busa Foodlab a trovare un break di 0-4 (da 19-18 a 19-22) che permette alle biancoverdi di mettere la freccia e passare in vantaggio nel conto set.

Un vantaggio che viene messo a dura prova sin dalle prime fasi del secondo parziale con la Prochimica Virtus Biella a fare male in battuta e a difendersi con ottime percentuali in ricezione. Baratella e compagne mettono a dura prova la seconda linea del Busa Foodlab che accusa il colpo e si vede prima raggiunta e poi superata.

Anche il quarto e decisivo set non muta l’inerzia della partita: Biella mette a dura prova la ricezione biancoverde, Gossolengo fatica a rientrare e si ferma al punto numero venti. Servirà tutta un’altra partita per giocarsela sabato sul campo di casa, per riaprire la serie e sperare nel colpaccio.

Nicolò Premoli