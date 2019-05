Sentiero del Tidone, Land Rover via Twitter “Ripristineremo il percorso”

Danneggiamento Sentiero del Tidone a Piacenza, Barbara Bergonzi, presidente Cer Piacenza (coordinamento escursionisti su ruote) precisa che “l’organizzazione della manifestazione è stata interamente a carico della Land Rover Experience Italia, che rappresenta ufficialmente gli eventi del marchio Jaguar Land Rover Italia”.

“Si vuole inoltre sottolineare che non sono state coinvolte associazioni piacentine attive dell’ambito del fuoristrada (sia 4×4 che moto), che, viceversa, da diversi anni hanno avviato una collaborazione con le varie amministrazioni comunali per l’ottenimento dei permessi, con regole condivise su cauzioni e annullamenti delle manifestazioni in caso di piogge abbondanti” conclude Bergonzi.

La casa automobilistica Land Rover Italia, contattata da alcuni cittadini via Twitter, ha invece fatto sapere che provvederà al ripristino al sentiero.