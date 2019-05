Settimana Nazionale Celiachia, menu gluten free per 2.200 alunni nel piacentino

Sono stati oltre 2.200 gli alunni delle scuole nella provincia di Piacenza che hanno aderito alla Settimana Nazionale della Celiachia, la speciale iniziativa promossa dall’AIC (Associazione Italiana Celiachia) che, dall’11 al 19 maggio, ha coinvolto anche i più piccoli sul delicato tema dell’intolleranza al glutine.

Negli Istituti scolastici dei Comuni di Cadeo, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Gropparello, Gossolengo, Podenzano, Rottofreno e San Giorgio Piacentino, le Amministrazioni Comunali in collaborazione con Elior, l’Azienda che si occupa della ristorazione scolastica, hanno proposto un menu gluten free, studiato con l’aiuto delle ASL territoriali, che prevedeva risotto (nelle varianti primavera, zafferano o parmigiana), un secondo con pollo o mozzarella con ricco contorno di verdura di stagione e, al posto del pane, gallette di riso o mais.

L’iniziativa ha riconfermato l’attenzione e la consapevolezza degli operatori della ristorazione collettiva, come Elior, e delle Amministrazioni Comunali che incontrano quotidianamente il tema della diversità alimentare. Per questo motivo sono stati coinvolti gli alunni di tutte le età, dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria, che per una volta hanno potuto condividere il pasto con i compagni affetti da celiachia. In alcuni Comuni la sensibilizzazione è molto forte, tanto che mensilmente si organizza un pasto scolastico con menu gluten free.

Al termine del pranzo, tutti i bambini e ragazzi sono stati coinvolti in spiegazioni sulla tematica e hanno ricevuto del materiale informativo per comprendere meglio come questa patologia influenzi la vita di tutti i giorni. Secondo le stime del Ministero della Salute, nel mondo ne soffre 1 persona su 100. Eppure ancora oggi questa malattia è poco conosciuta ed è sotto diagnosticata. In Italia, su 600.000 celiaci attesi, si stima che solo circa 180.000 hanno ricevuto diagnosi. Ecco perché si stanno moltiplicando i progetti informativi ed ecco il perché della Settimana della Celiachia.