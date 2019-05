Sfida insidiosa per l’Everest che ospita Spazio Sport One

Diciassettesima giornata del campionato di pallanuoto serie C – Girone 1 e terza partita consecutiva da giocare tra le mura amiche della Raffalda per l’Everest Piacenza Pallanuoto che sabato alle ore 17 ospita gli orobici dello Spazio Sport One.

Lo Sporting Lodi, che guida la classifica davanti al Piacenza a punteggio pieno, se la vedrà in casa con Treviglio; incontro interno contro lo Sporting Club Milano 2 anche per l’Aquatica Torino, al momento ad otto punti di distanza dai piacentini.

Dunque, almeno sulla carta, tre partite da giocare in casa e altrettante possibilità di fare punteggio per le squadre in testa alla classifica, poi saranno le vasche a dare il verdetto e forse l’incontro più spinoso è proprio quello che tocca ai ragazzi di Fresia. Priva di due titolari, la squadra piacentina dovrà approcciare la partita con la massima attenzione e soprattutto procedere con tanta continuità durante l’incontro ed avere una determinazione che permetta di evidenziare tutte le migliori caratteristiche di un gruppo giovane spesso alle prese con alti e bassi.

Ciò detto non bisogna comunque dimenticare che i piacentini occupano una piazza di massimo rispetto, che, se mantenuta, potrebbe proiettarli allo spareggio di Ostia per il passaggio in serie B. A rendere ancora più temibile questa partita il fatto che all’andata i piacentini colsero la vittoria soltanto nel finale grazie ad un rigore ottenuto a causa di una grossa ingenuità dei bergamaschi: quindi è assai probabile che la volontà di rivalsa renderà gli ospiti ancora più agguerriti.

Arbitro di lusso per una partita non di cartello il Sig. Bernini.