Soppalco Carmine, Sgarbi in Procura “Intervento inaccettabile e sbagliato”

Soppalco chiesa del Carmine, Vittorio Sgarbi si reca in Procura per depositare un esposto, condividendo le perplessità sul restauro avanzate nei mesi scorsi da Italia Nostra.

Il celebre critico d’arte non contesta la nuova destinazione d’uso dell’edificio, ma censura decisamente alcuni interventi realizzati al suo interno, come il famoso soppalco. Una struttura fissa, non mobile, che snaturerebbe l’identità artistica dell’ex chiesa.

“Questo è un intervento sbagliato, inaccettabile e umiliante per l’edificio” dice Sgarbi.

Il celebre critico d’arte, accompagnato dalla presidente del Rotary Piacenza Sant’Antonino, Maria Grazia Sabato, si è poi recato in visita alla mostra dell’artista piacentina Paola Foppiani, allestita all’interno degli suggestivi spazi dell’ex Chiesa del Carmelo in via Nova.