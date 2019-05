“Spariscono i cassonetti, ma la raccolta differenziata invade gli stretti marciapiedi in centro”.

La segnalazione arriva da una lettrice, autrice delle foto che pubblichiamo, a pochi giorni dall’avvio della raccolta porta a porta nell’anello del centro storico di Piacenza, con la rimozione dei vecchi cassonetti.

“Le mamme col passeggino – si chiede la lettrice – e le persone in sedia a rotelle le dotiamo di fanali e li mandiamo in mezzo alla strada? Fare le cose sì, ma farle bene, non a metà”.