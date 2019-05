Statale 45, fermati ubriachi alla guida: denunciati due uomini

Fine settimana del 18 e 19 maggio di controlli intensivi per i Carabinieri della Compagnia di Bobbio, con due automobilisti fermati lungo la Statale 45 denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Un 25enne residente a Gossolengo, di rientro da una serata trascorsa in un locale piacentino, alle 3 e 40 circa del 18 maggio è stato fermato e controllato dalla pattuglia della Stazione di Rivergaro: sottoposto ad accertamento etilometrico, aveva un tasso alcolico di 1,80 grammi per litro, quasi quattro volte il limite di legge.

Stessa sorte era toccata poco prima ad un 33enne, genovese ma domiciliato a Piacenza, incappato sempre sulla “45” in una pattuglia della Stazione di Marsaglia. Anche lui era alla guida di una vettura nonostante avesse il tasso alcolico di 1,58 grammi per litro.

Entrambi gli automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro della patente.