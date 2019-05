Si trova in condizioni serie il giovane rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì lungo la provinciale tra Sarmato e Borgonovo (Piacenza).

Per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della sua Land Rover sbandando e concludendo la sua corsa fuori strada dopo aver abbattuto alcuni arbusti (nelle foto). L’uomo avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Soccorso dall’ambulanza del 118 di Castelsangiovanni, è stato trasportato al pronto soccorso di Piacenza: non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Dei rilievi si occupano i carabinieri